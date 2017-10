In Wolvega en Noordwolde zijn woensdag twee hennepkwekerijen ontruimd door de politie. Hoeveel planten er precies stonden, is niet bekend. Een gespecialiseerd bedrijf heeft beide plantages leeggehaald. De apparatuur is in beslag genomen. Of er ook verdachten zijn aangehouden, kan de politie nog niet zeggen.

De hennepkwekerij in Noordwolde was in een gebouw aan de Hoofdstraat-West. In Wolvega ging het om een plantage aan de Hoofdweg.