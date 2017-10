Alle Oranjeleeuwinnen zijn geridderd

De voetbalsters van het Nederlands damesteam zijn allemaal benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze ontvingen de onderscheiding woensdag op het Catshuis. Ze werden daar ontvangen door premier Rutte en minister Schippers van Sport. De Oranjeleeuwinnen werden afgelopen zomer Europees kampioen. De Friezinnen Sherida Spitse, Sisca Folkertsma en Loes Geurts zitten in het nationaal voetbal damesteam.

Voor Sherida Spitse was het een prachtig moment. ''Heel erg speciaal en heel erg bijzonder. Dit ga ik nooit meer vergeten'', zei Spitse in het radioprogramma Weistra op wei bij Omrop Fryslân. ''We zijn eerst bij Mark Rutte ontvangen. Daar hebben we het lintje gekregen en toen mochten we door naar de koning. Hij heeft ons gefeliciteerd. Minister Schippers heeft mij nog extra in het zonnetje gezet als aanvoerder, maar natuurlijk hebben we het met zijn allen gedaan.''