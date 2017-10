"Verhoging peil Lauwersmeer met halve meter is schadelijk"

Boeren en eigenaars van gebouwen hebben woensdag bij de Raad van State meer onderzoek geëist naar een hoger waterpeil in het Lauwersmeer. Staatsbosbeheer wil met het verhogen van het peil met een halve meter de aanwas van riet en bos stimuleren. Met de provincies Fryslân en Groningen is afgesproken dat dit de komende jaren als proef wordt gedaan. Daarna wordt gekeken of de proef wordt doorgezet.

Boeren en eigenaren van gebouwen bij het meer zijn bang voor nadelige gevolgen. Zij willen dat daar vooraf beter naar gekeken wordt. De Raad van State bepaalt binnen enkele weken of ze gelijk krijgen.