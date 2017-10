Het laatste hoofd van het voormalige klooster in Drachten is overleden. Zuster Benedicta had van 1983 tot de sluiting van het klooster in 1993 de leiding.

Zuster Benedicta werd in 1928 geboren in München. In 1951 kwam ze naar Nederland en een jaar later nam ze haar intrede in het klooster van Roermond. Daar bleef zij tot ze in 1983 naar Drachten verhuisde. Toen het klooster daar sloot, verhuisde ze naar Beek en later naar Maastricht. Daar is zuster Benedicta maandag overleden.