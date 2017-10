Familie Zapp is in Hemelum, hun boodschap: "Enjoy your life"

De Argentijnse familie Zapp reist al 17 jaar de hele wereld over in een oude auto. Hun kinderen zijn onderweg geboren. Ze zijn nu in Fryslân en kijken bij de Flinkefarm in Hemelum waar een 'meet and greet' is georganiseerd.

Candelaria vindt het prachtig in Fryslân "We brought the sun," lacht ze. Ze hebben al in Warkum rondgekeken, daar waren de mensen heel aardig volgens de moeder van de familie en kochten de mensen het boek over de reizende familie. Met haar man Herman was het oorspronkelijke plan om zes maanden te reizen, maar nu zijn ze nog altijd onderweg. "It's our dream." Op hun reis kregen ze vier kinderen. "We don't buy souvenirs, but we make our own souvenirs," vertelt Herman lachend over de kinderen. Ze vinden het mooi om aan de mensen hun levenswijze te laten zien. "Enjoy your life" dat is hun boodschap. "Life is short, follow your dream."

De kinderen slapen in een tent en de ouders slapen in de auto zodat ze wat privacy hebben. Ze zijn trouwens gek op kaas. Na Hemelum gaat de familie naar Leeuwarden voor een autoshow. Dan reizen ze via België naar Spanje, want ze hebben geen kachel in de auto. "We have to prepare for winter."