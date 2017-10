Groen licht voor ontwikkeling nieuw bedrijventerrein Sneek

De gemeente Súdwest-Fryslân kan verder met de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein bij Sneek. Volgens burgemeester en wethouders geeft buurgemeente De Fryske Marren groen licht voor de aanleg van De Hemmen III. De Fryske Marren moest daar mee instemmen, omdat er officieel geen bedrijventerrein van de provincie meer mag worden aangelegd. Dat is omdat er in de regio nog genoeg terrein is. Omdat bedrijven zich graag in Sneek vestigen, wil Súdwest-Fryslân toch graag een nieuw terrein aanleggen. Het gaat om 25 hectare aan de westkant van de A7. Dat gebied heeft nu nog een agrarische bestemming.