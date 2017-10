Rondleiding door gevangenen op Anne Frank-tentoonstelling

De gevangenis in Leeuwarden staat vanaf maandag twee weken in het teken van Anne Frank. Vanaf die dag is in De Marwei een internationale tentoonstelling te zien over het leven van Anne Frank. De expositie is in eerste instantie bedoeld voor gedetineerden. Bezoekers van buiten de gevangenis kunnen ook langskomen om de tentoonstelling te bekijken. Bijzonder is dat zij worden rondgeleid door gevangenen, die speciaal daarvoor instructies hebben gekregen.

De expositie bestaat uit een grote verscheidenheid aan foto's en verhalen over het leven van Anne Frank. Er is veel belangstelling voor de expositie in de Leeuwarder gevangenis, meldt de organisatie. ook van mensen van buiten de gevangenis.