Museum Heerenveen schenkt archief aan Duitse Orde

Museum Heerenveen schenkt oude boeken, films en historische documenten uit het archief aan de stichting Friese Huizen van de Duitse Orde. De stichting houdt zich bezig met de Duitse Orde, een geestelijke ridderorde die ontstaan is in de 12de eeuw. De Duitse Orde speelt een grote rol in het Fryslân ten tijde van het einde van de middeleeuwen. Zo stonden er bijvoorbeeld drie kloosters van de Duitse Orde in de gemeente Heerenveen. De stichting wil meer aandacht voor de Duitse Orde en is om die reden erg blij met het geschonken materiaal.

Voorzitter Roland van der Starre van stichting Friese Huizen van de Duitse Orde hoopt dat er in het dorp Akkrum een geschikte plek kan worden gevonden voor het archiefmateriaal. Hij denkt daarbij aan het monumentale gebouw Coopersburg.