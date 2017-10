Ellert fietst sneller dan winnend skûtsje bij Strontrace

Wat gaat sneller, fietsen op de bakfiets of varen met een skûtsje? Ellert de Boois uit Enschede ging de uitdaging aan. Maandag begon de jaarlijkse Strontrace in Workum. De schippers moesten vijf zakken droge stront naar Warmond brengen en vijf zakken bloembollen mee terug nemen. Skûtsje De Verwisseling met schipper Bas Krom heeft deze wedstrijd de laatste drie jaar gewonnen en dat bracht Ellert op het idee om te zien of hij de Strontrace sneller kon fietsen dan dat De Verwisseling kon varen. Ellert is maandag om 13.00 begonnen met zijn bakfiets. En hij was inderdaad eerder dan De Verwisseling, die ook dit jaar weer als eerste terug was, in Warkum. "Ik was dinsdagavond om half tien terug en De Verwisseling om een uur of vijf de volgende ochtend. Dus het is gelukt. Ik had geluk want ik had wind mee op de terugweg. De heenweg was ploeteren, dat was wel afzien. De Afsluitdijk ging redelijk goed," vertelt Ellert de Boois in De Middei fan Fryslân.

Hij moest 400 kilometer fietsen en had 200 kilo aan bepakking bij zich. De fiets kon het niet houden. "Ik moest nog naar de fietsenmaker want er waren een paar spaken geknapt in het voorwiel. Ik was van plan te gaan slapen, maar door het bezoekje aan de fietsenmaker had ik daar geen tijd meer voor. Toen werd het ook al weer licht en kon ik de slaap van me afschudden. Voor de vermoeidheid echt toesloeg was ik bij finish. Ik ben 33 uur in touw geweest." De volgende keer zit hij liever op het schip. "Dit was een eenmalige actie." In Workum kreeg hij bloemen en een finishbiertje. "En complimenten. Schipper Bas vond het een topprestatie, hij was hevig onder de indruk."