Nieuw record: nacht van 24 op 25 oktober warmste nacht ooit

De afgelopen nacht, van dinsdag op woensdag, was de warmste nacht ooit op die datum. Dat meldt Piet Paulusma. De oude records uit 2005 zijn verbeterd met meer dan 1 graad. De records: in Leeuwarden was de minimumtemperatuur 14,4 graden (het oud record was 13,3 graden). Stavoren kwam met het nieuwe record van 14,4 (het oude was 13,1 graden). Terschelling haalde 14,3 graden (was 13,0 graden). Vlieland 14,8 graden (was 13,1 graden). Bakkeveen kwam tot 14,9 graden.

Gewoonlijk zijn de minimumtemperaturen op de eilanden ongeveer 7 graden. Langs de kust en meer de provincie in ongeveer 6 graden.