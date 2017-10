Nieuw programma over ruimte op Omrop Fryslân

In de nieuwe televisieserie 'Romte' van Omrop Fryslân worden vijf verschillende projecten van bewoners gevolgd. Het gaat om de inrichting van een buurttuin in Sneek, het ombouwen van bos naar park in Oldeberkoop, de terp van de toekomst in Blije, het plan De Peinder Mieden en een gemeenschappelijke tuin in Koudum. Het gaat allemaal om initiatieven om de omgeving van de bewoners mooier te maken.

In de serie is te zien wat de bewoners tegenkomen bij de ontwikkeling van de projecten. Met het programma willen Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieu Federatie laten zien dat mensen zelf invloed hebben op hun omgeving, om andere Friezen aan te moedigen ook aan de slag te gaan.

'Romte' is vanaf 31 oktober te zien om 18.45 uur. Er zijn zestien delen.