Eerste schepen Strontrace terug in Workum

De eerste deelnemers van de Strontrace zijn woensdagochtend vroeg binnengekomen. Om kwart over vijf kwam het eerste schip de haven van Workum binnen, na de oversteek over het IJsselmeer. Dat was De Verwisseling van Bas Krom. Volgens Age Veldboom, controleur op de route, een terechte winnaar. "Ze hebben een snel schip, kunnen heel goed zeilen en er zitten atleten aan boord. Fierljepkampioen Thewis Hobma vaart mee, en die kan echt wel door heel Amsterdam bomen. Sterke kerels zijn het, absolute winnaars."

De start was maandag in Workum, met het traditionele "En nu oprotten", van Reid de Jong. De schepen zeilen heen en terug naar Warmond om daar kunstmest te lossen. Dit jaar was een snelle editie. Op de heenreis was de harde wind gunstig. Ze waren voor donker al in Amsterdam. Op de terugreis hadden ze wind tegen. Vooral het gedeelte in de Ringvaart in Noord-Holland was zwaar.