Meerdere kandidaten melden zich voor failliete BSB Staalbouw

Meerdere overnamekandidaten hebben zich gemeld voor het failliete BSB Staalbouw in Burgum. Dat zegt curator Wouter Cnossen. De komende dagen zijn gesprekken met de kandidaten. Die zijn volgens de curator oriënterend. Cnossen verwacht in de loop van volgende week met meer nieuws te komen. De schuld van het bedrijf is 5,5 miljoen euro. Dat zijn volgens Cnossen de gewone crediteuren, het bedrag kan volgens hem nog oplopen.