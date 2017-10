Antonius Zorggroep sluit contract over specialistische zorg

De Antonius Zorggroep, met het Antonius ziekenhuis in Sneek en Emmeloord en Thuiszorg Súdwest-Fryslân, heeft met zorgverzekeraar Menzis een meerjarencontract voor het ziekenhuis afgesloten. De organisaties hebben voor twee jaar afspraken gemaakt over de medische specialistische zorg. Meestal bereiken zorgverlener en -verzekeraars pas aan het eind van het jaar een overeenkomst. Beide organisaties zijn dan ook blij dat het nu al is gelukt en dat de overeenkomst voor twee jaar geldt. "Zo kunnen we de patiënten op tijd zekerheid bieden'', geven ze aan.