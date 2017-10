"Roofvogels zijn in Fryslân nog lang niet veilig"

Fryslân is één van de zes belangrijkste onrechtmatige roofvogeljachtgebieden van Europa. Het vermoeden is dat jagers de vogels actief afschieten, maar ook boeren die de weidevogels beschermen. De buizerd, havik, bruine kiekendief en rode wouw zijn hun leven het minst zeker in onze provincie.

Dat zegt Vogelbescherming Nederland, die meewerkte aan een inventarisatie van Bird Life International. Het is de eerste keer dat die organisatie op zo'n grote schaal - heel Europa en de Kaukasus - de illegale vogeljacht in kaart heeft gebracht. Zeeland en Noord-Brabant horen ook bij de top zes. De Koninklijke Jagersvereniging Nederland is het niet eens met de beschuldigingen.