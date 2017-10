SC Cambuur bekert verder na winst in Den Bosch

SC Cambuur heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de achtste finales van het KNVB bekertoernooi. In Den Bosch werd de plaatselijke FC met 2-0 aan de kant gezet en dus konden, na vijf competitiewedstrijden op een rij zonder overwinning, bij Cambuur de handen weer eens de lucht in.

Cambuur begon sterk, had het meeste balbezit en dat leverde kansen op voor de Leeuwarders. Na tien minuten schoot linkerverdediger Marvin Peersman net naast na een schot van Daan Boerlage. Die laatste kreeg halverwege de eerste helft zelf ook een mogelijkheid om te scoren, maar de voorzet van Kevin van Kippersluis ging net voor hem langs.

Van Kippersluis belangrijke speler

Na de rust zorgde aan de kant van Cambuur Van Kippersluis voor veel gevaar. In het eerste kwartier van de tweede helft zette hij goed door, maar stond er niemand voor de goal om zijn voorzet naar binnen te werken. Even later schoot Jurjan Mannes net over na een hoekschop van Van Kippersluis. Cambuur ging verder op zoek naar de openingstreffer en die kwam er. Na een vrije trap van - hoe kon het ook anders - Van Kippersluis schoot Peersman raak. In de slotfase bekroonde Van Kippersluis zijn goede optreden met een doelpunt, waardoor Cambuur verder bekert.

Donderdagavond wordt via loting bekendgemaakt wie de tegenstander van Cambuur in de achtste finale is.

SC Cambuur - FC Den Bosch 0-2 (0-0). 77. Marvin Peersman 0-1, 84. Kevin van Kippersluis 0-2.

Opstelling SC Cambuur: Cummins; Van Deelen, Steenvoorden, Schilder, Peersman, Boerlage, Barto, Mannes; Daniels (67. Narsingh), Robertha (77. Smeets), Van Kippersluis.