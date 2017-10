Oranje Leeuwinnen winnen WK-kwalificatieduel van Noorwegen

De Nederlandse voetbalvrouwen, met Sherida Spitse uit Sneek in de basis, zijn goed begonnen aan de kwalificatie voor het WK voetbal. De Oranje Leeuwinnen wonnen dinsdagavond in Groningen het eerste kwalificatieduel met 1-0 van Noorwegen.

Nederland had in de eerste helft overwicht. Er waren kleine kansen voor Lieke Martens en Sherida Spitse, maar dat leidde niet tot doelpunten. Zo gingen beide ploegen met een 0-0 stand de rust in.

Aan het begin van de tweede helft maakte Vivianne Miedema bijna de 1-0, maar de bal raakte de lat. Aan de andere kant kreeg Noorwegen een penalty, die tegengehouden werd door keepster Sari van Veenendaal. Oranje zette daarna een tandje bij en kreeg kansen via Miedema en Martens, maar de bal wilde er niet in. In de extra tijd ging de bal er uiteindelijk toch in voor Nederland, nadat een voorzet van oud-Heerenveen speelster Miedema met wat geluk het doel in rolde.

Het elftal gaan woensdag op bezoek bij koning Willem-Alexander en premier Rutte. Dit is een verlaat bezoek om het winnen van de Europese titel, afgelopen zomer in eigen land, te vieren.