In Fryslân relatief veel gehandicapten aan het werk

Het gaat goed met het aantal gehandicapte mensen dat werk heeft. Dat zegt directeur Harry de Wit van Empatec uit Sneek, een bedrijf dat mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking helpt om aan het werk te komen. Dat is anders dan de landelijke trend. Dinsdag kwam uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar voren dat bijna de helft van alle bedrijven niet van plan is om mensen met een beperking in dienst te nemen.

''Je kunt het ook anders bekijken'', zegt De Wit. ''De helft van de werkgevers is er goed mee bezig en wil mensen met een beperking aan het werk hebben. We lopen al 28 mensen voor op tijdsplan om in 2025 7.800 extra Friese mensen met een beperking aan het werk te hebben.'' Die 7.800 zijn nodig om het landelijke doel van 125.000 extra banen in 2026 te halen.

Wat in Fryslân wel beter kan, zo zegt De Wit, is de kennis van werkgevenden over de regelingen die er zijn. ''Er zijn heel veel mogelijkheden om het risico voor de werkgever zo klein mogelijk te maken, zoals een proeftijd of de loonkostensubsidie en no-riskregeling bij ziekte die in het rapport wordt genoemd.''

Volgens De Wit doet het midden- en kleinbedrijf het goed als het om aannemen van mensen met een beperking gaat. ''De gemeentes lopen een beetje achter. Daar zijn door herindeling en sanering veel minder vacatures, waardoor er automatisch minder mensen met een beperking worden aangenomen.'' In ieder bedrijf is plaats voor iemand met een beperking, volgens de directeur. ''Overal zijn passende functies te vinden. Het verrijkt een bedrijf hoe dan ook. Het is een afspiegeling van de maatschappij.''