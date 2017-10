Zes Friese turnsters 'op stage' naar Amerika

Zes jonge turnsters van het turncentrum in Heerenveen gaan op stage bij 'het mekka' van het turnen. Bij WOGA in Dallas gaan de meisjes van 11,12 en 13 jaar in totaal twaalf dagen trainen. WOGA is de bekende turnclub voor vrouwen in de wereld. Via crowdfunding hebben de turnsters een bedrag van 1.500 euro verzameld om de kosten te kunnen betalen. De reis kost zo'n 9.000 euro. Dat is voor ouders een groot bedrag. De 1.500 euro was minimaal nodig om de trainingsstage ook echt te kunnen doen.

De turnsters die in hun leeftijdsklasse hoog op landelijk niveau turnen, hopen in Dallas nog meer motivatie en inspiratie te krijgen om hun carrière richting topsport door te kunnen zetten. De meisjes werken tot na de Olympische Spelen van 2020 of 2024. Celine van Gerner gaat als senior turnster mee om de meisjes te steunen. Op 15 november gaan de meisjes richting Amerika.