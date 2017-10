Høegh: "Slechte nacht gehad, maar snel revanche nemen"

Hij heeft slecht geslapen, maar gelukkig speelt Heerenveen snel weer een wedstrijd. Dat zegt Daniël Høegh voor de bekerwedstrijd tegen Willem II. De verdediger zag zijn ploeg zondag verliezen van Vitesse. Maar erger nog: er was geen speler die wel goed speelde. Høegh: ''Ik heb slecht geslapen die nacht. Niemand was goed die wedstrijd. Het voordeel is dat nu woensdag alweer een wedstrijd op het programma staat en dat je je snel kunt herstellen.''

Volgens Reza Ghoochannejhad was het vertrouwen zondag weg: "Dat zag je gedurende de wedstrijd weg gaan. Vitesse is een goede ploeg, maar zo slecht spelen mag niet." Heerenveen speelt voor de beker in Tilburg tegen Willem II. Er gaan ruim zeshonderd supporters mee. "Daar ben ik heel blij mee. Op een doordeweekse dag nog wel."

Warner Hahn weer fit

Keeper Warner Hahn kan ook weer spelen, al zal hij er deze week nog niet bij zijn. Trainer Jurgen Streppel: "Hij speelt maandag met Jong Heerenveen mee. Het gaat de goede kant op." Hahn raakte in de eerste competitiewedstrijd geblesseerd aan zijn schouder. Daarna werd Martin Hansen aangetrokken. In de beker tegen Willem II keept waarschijnlijk Wouter van der Steen.