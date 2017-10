Negen maanden cel geëist tegen stelende asielzoeker

In de rechtbank in Leeuwarden is dinsdagmiddag negen maanden cel geëist tegen een asielzoeker die in Drachten diverse malen heeft ingebroken in huizen en auto's. Van die diefstallen is heel wat buit teruggevonden in het huis waar de man toentertijd woonde. Toch ontkent de verdachte dat hij er iets mee te maken heeft.

Bij de politie had de man uit Gaza wel toegegeven dat hij spullen had gestolen, maar bij de rechtbank zei hij dinsdag dat hij verkeerd begrepen is omdat er geen tolk was. De man zit momenteel vast in Ter Apel, omdat hij illegaal in Nederland is. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.