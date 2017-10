Inwoners Heerenveen voelen zich genegeerd

Bewoners van de K.R. Poststraat in Heerenveen voelen zich genegeerd door de gemeente. De gemeente Heerenveen had de mensen gevraagd mee te denken over de herinrichting van de weg die de A32 verbindt met het centrum van Heerenveen en rechtstreeks naar het trein- en busstation gaat.

Volgens de bewoners hebben ze ideeën aangeleverd, zoals een transferium bij de McDonald's. Maar de gemeente doet niets met de plannen, zeggen ze. Inmiddels hebben de bewoners veel last van het vastlopende verkeer in de straat.

Reactie gemeente

Volgens wethouder Hans Broekhuizen zijn de ideeën wel bekeken, maar zijn ze niet geschikt voor uitvoering. Broekhuizen denkt dat wanneer de oplossingen van de bewoners worden uitgevoerd, de verkeersproblemen verschuiven naar andere plaatsen in het dorp. De gemeente kiest er daarom voor om de K.R. Poststraat opnieuw in te richten.

De kritiek van de bewoners dat de gemeente niet goed communiceert over wat er met hun ideeën wordt gedaan, herkent Broekhuizen niet. De gemeente zal de mensen betrekken bij het verdere proces.