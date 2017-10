"Zwembad Wetterstins moet in zomervakantie open zijn"

Zwembad Wetterstins in Burgum moet voortaan in de zomervakantie ook open zijn. Dat willen de fracties van het CDA en de FNP in de raad van Tytsjerksteradiel. Afgelopen zomer was het bad de hele vakantie dicht. Beide fracties begrijpen daar niets van. Ze vinden zwemmen een mooie activiteit, vooral in de vakantie. En openluchtzwembaden zijn vanuit Burgum ook niet in de buurt te vinden, zeggen ze.

Ze dringen er nu bij het college van burgemeester en wethouders op aan ervoor te zorgen dat de Wetterstins de komende zomervakantie wel geopend is.