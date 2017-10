Overvaller Lemmer eerst spoorloos, toch zelf naar bureau

Een van de mannen die vrijdag zes jaar cel heeft gekregen vanwege een gewelddadige overval in Lemmer, is pas maandag aangehouden. Toen de man uit Lemmer werd veroordeeld, was hij eerst spoorloos. Hij was niet thuis en ook niet op zijn werk, toen er naar hem werd gezocht. Ook op andere plaatsen was hij niet te vinden.

Uiteindelijk heeft de man zich maandagochtend zelf gemeld bij het politiebureau in Lemmer. Hij gaat nu naar de gevangenis. De man en een maat overvielen twee-en-een-half jaar geleden een man en mishandelden hem. Ze vluchtten met geld en oude munten.