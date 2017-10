Werkstraf voor drankrijder uit Surhuisterveen

Een man uit Surhuisterveen heeft een werkstraf van tweehonderd uren gekregen voor het rijden onder invloed van alcohol. De man was al vaker aangehouden en had in het verleden al eens geweigerd te blazen. Toen hij deze zomer wederom werd aangehouden, reed hij in een onverzekerde auto. Zijn rijbewijs was hij toen al kwijt.

De rechter heeft besloten dat hij zijn auto niet meer terugkrijgt. Voor de andere vergrijpen kreeg hij opgeteld tweehonderd uren werkstraf. De man is direct na de uitspraak in hoger beroep gegaan.