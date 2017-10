Werknemers BSB Staalbouw in gesprek met het UWV

Bij BSB Staalbouw in Burgum is dinsdagmiddag de bijeenkomst begonnen waarbij de zestig werknemers zich kunnen inschrijven bij het UWV. De bruggenbouwer werd maandag failliet verklaard door de rechtbank. Curator Wouter Cnossen wil onderzoeken of het bedrijf lopende projecten nog kan afmaken. Het gaat daarbij onder andere om een nieuwe brug in het Groningse Farmsum. De werknemers en ook de vakbonden hopen nog op een doorstart, waarbij een nieuwe eigenaar ook zoveel mogelijk personeel overneemt tegen hetzelfde loon.

Voor het doorwerken is wel een zogenaamd boedelkrediet van de bank nodig, want BSB heeft geen voorraden meer om verder te kunnen werken. Curator Cnossen is nog druk bezig met de inventarisatie van het faillissement. Hij wilde dinsdag daarom nog niets zeggen over de kans op een mogelijke doorstart van het bedrijf.

Trieste dag

Voor de zestig werknemers van BSB Staalbouw is het een trieste dag. Velen hadden het faillissement wel zien aankomen, maar voor anderen kwam het als een volledige verrassing. Bruggenbouw is een vak apart. Het zal daarom voor een gedeelte van het personeel niet gemakkelijk zijn een andere baan te vinden.