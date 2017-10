Geen toekomst voor sportevenement Fryske Olympiade

Het sportevenement de Friese Olympiade zal in de toekomst niet meer worden georganiseerd. De Stichting Fryske Olympiade heeft zichzelf opgeheven, omdat er onder de sportbonden geen draagvlak meer was. In 2013 en de 2014 werd het evenement nog wel georganiseerd. Toppers uit het skûtsjesilen, kaatsen en fierljeppen lieten daarbij op een speciaal terrein in Burgum hun sport zien.

De Friese Olympiade was opgezet om de Friese sporten onder kinderen te promoten. Naast het gebrek aan draagvlak waren ook de financiën en de volle sportkalenders reden voor de stichting de stekker eruit te trekken.