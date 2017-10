Minder lenen met nieuwe hypotheek

Wanneer je een huis wilt kopen of wanneer je een woning op het oog hebt, is het verstandig om nog voor het nieuwe jaar de knoop door te hakken en de geldzaken te regelen. Met ingang van 1 januari mag je minder lenen. Je mag maximaal de taxatiewaarde van het huis lenen en niet meer. Voor bijvoorbeeld de notariskosten of het hypotheekadvies kun je niet lenen. Alleen wanneer je je huis energiezuiniger wilt maken, kan dat meegefinancierd worden in de hypotheek.