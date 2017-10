Albert de Hoop is na het aflopen van zijn tweede termijn als burgemeester van Ameland niet beschikbaar voor een derde termijn. Dat heeft hij dinsdagochtend bekendgemaakt. De Hoop is sinds 2006 burgemeester van het Waddeneiland. In 2012 werd hij voor de tweede keer benoemd. Die termijn loopt op 1 juli 2018 af.

De Hoop (59) is momenteel één van de langstzittende burgemeesters van Ameland. Daarvoor was hij onder meer raadslid in de vroegere gemeente Scharsterland.