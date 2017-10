Waar blijft de spoortunnel in Buitenpost

Hoe komt het met de spoortunnel aan de Trekwei in Buitenpost tussen Gerkesklooster-Stroobos en Kollum? Dat wil de FNP-fractie Achtkarspelen weten. In 2014 trok de raad er extra geld voor uit en de bedoeling was dat de tunnel eind 2017 klaar zou zijn. Maar er is nog altijd geen enkele activiteit op de plaats waar de tunnel moet komen. Komt dat door bezwaren of zijn er problemen in het overleg met Prorail of het Wetterskip Fryslân?