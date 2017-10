Werfmedewerkers: inschrijven voor UWV bij FNV voor loon

De vaste medewerkers van scheepswerf CMS in Leeuwarden kunnen zich donderdag op het FNV-kantoor in Leeuwarden alvast inschrijven bij het UWV. Dat zegt Anne van Dijk van de vakbond FNV. De scheepswerf verkeert in zwaar weer. Het salaris van september is nog niet uitbetaald. De medewerkers kunnen sneller aan hun geld komen, als ze ingeschreven zijn bij de uitkeringsinstantie.

Uiterlijk volgende week dinsdag moet er meer duidelijkheid zijn over het faillissement van scheepswerf CMS. Sommige medewerkers zeggen dat het bestuur nog nadenkt over een oplossing. Maar Anne van Dijk denkt dat dat onwaarschijnlijk is.

CMS heeft 25 mensen in vaste dienst. De vakbonden hebben maandag gesproken met het personeel over de situatie. De problemen zouden zijn ontstaan omdat CMS werkte met straalgrit dat asbest bevatte. Maar volgens de FNV is dat niet zo. Het personeel werd al niet uitbetaald voordat dat bekend werd. De vakbond denkt dat het bedrijf in geldzorgen zit en dat er mogelijk sprake is van financieel wanbeleid.