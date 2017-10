Taxi in brand in Leeuwarden, brandweer snel ter plaatse

In Leeuwarden is maandagavond kort een felle brand geweest in een taxi in de straat Achter de Hoven. De brand in de motor was fel, maar van korte duur, omdat de brandweer er snel bij was. Volgens omstanders zouden er meerdere autobranden zijn geweest in deze straat. Dit zou de derde zijn. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

De hulpdiensten in Leeuwarden kwamen maandag ook in actie voor een man die onwel was geworden op de Arendstuin, vlakbij Hoeksterend. De politie en ambulances waren op de plaats om hulp te verlenen. Verdere gegevens ontbreken tot nu toe.