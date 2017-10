Zeekadetten herdenken bemanning neergestort Pools vliegtuig

Kinderen van de maritieme jeugdvereniging Zeekadetkorps uit Lemmer hebben maandag de Poolse bemanning van een vliegtuigwrak, dat in 2016 uit het IJsselmeer is gehaald, herdacht. De zeekadetten hebben het afgelopen jaar bedrijf Leemans geholpen bij de berging van het wrak uit de Tweede Wereldoorlog. Nog nooit hebben kinderen tussen de 11 en 17 jaar met zoiets geholpen.

Voor de omgekomen bemanning is een monument opgericht op dagrecreatieterrein Hege Gerzen in Oudemirdum. Dat bestaat uit twee propellers van het vliegtuigwrak. Het is zo geplaatst dat tussen de propellers door de plek van het wrak is te zien. Een delegatie van de Poolse luchtmacht was maandag aanwezig om onder andere met de zeekadetten een krans te leggen bij het monument. De Poolse luchtmacht is er erg trots op dat de kinderen hebben meegeholpen, dat ze het monument voor de bemanning hebben geadopteerd en maandag nog eens stilstonden bij de mannen die zijn omgekomen.

Bij zo'n berging moet altijd bewaking aanwezig zijn om te voorkomen dat er anderen bij kunnen komen. Het bedrijf wilde tegelijkertijd ook wat educatiefs doen en zo kwamen ze op het idee om zeekadetten te vragen. De club uit Lemmer was meteen bereid. Ze hebben al die tijd met een schip bij de plek van de berging gelegen om de boel in de gaten te houden. De Lemster zeekadetten zijn nog altijd erg betrokken bij het vliegtuigwrak, zegt Evander Broekman van het bergingsbedrijf. Het zeekadetkorps uit Lemmer heeft het monument geadopteerd. Met de Poolse luchtmachtdelegatie heeft het korps afgesproken dat ze elk jaar naar Oudemirdum zullen komen om de bemanning te herdenken.