Voorzitter Alliade in top 50 'boven-de-norm-verdieners'

In de top vijftig van topbestuurders in de zorg die meer verdienen dan de norm, staat één Friese bestuurder. Dat is voorzitter Erik Kuik van de raad van bestuur van zorggroep Alliade. Hij staat op de 27e plek. De lijst is samengesteld door RTL Nieuws. De omroep heeft de jaarverslagen bekeken en alle formulieren waar bestuurders in de zorg hun loon mee opgeven. Kuik verdient volgens RTL 250.984 euro per jaar.

Een nieuwe bestuurder in de zorg mag niet meer dan een minister verdienen. In 2016 was dat 179.000 euro per jaar.