"D66 had aan GroenLinks vast moeten houden tijdens formatie"

D66 had meer aan GroenLinks vast moeten houden tijdens de formatie. Dan had de partij van Jesse Klaver een kans gehad om in het nieuwe kabinet te komen. Dat zegt het Leeuwarder Tweede Kamerlid Isabelle Diks maandagavond in het Polytburo op Omrop Fryslân Televisie.

Met het nieuwe regeerakkoord heeft Diks eigenlijk niets, zo laat ze weten. Het woord 'regio' komt in het regeerakkoord vaak voor. Je zou kunnen denken: een goed kabinet voor Fryslân, maar dat is niet zo, zegt Diks. Fryslân heeft met GroenLinks een duurzamere toekomst gekregen. Diks zegt verder niet te verwachten dat Rutte III de volledige vier jaar vol zal maken.