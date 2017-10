Schrijversark De Feanhoop met twee kranen uit water getakeld

De 'schrijversark' van het Fryske Gea is met succes uit het water getakeld bij natuurgebied Petgatten bij De Feanhoop. Vrijdag werd al geprobeerd om het vroegere arkje van schrijver Rink van der Velde uit het water te krijgen voor een renovatie, maar dat mislukte. Het bleek dat de boot zwaarder was dan verwacht, en dat er een extra kraan nodig was. Dat gebeurde maandag door bouwbedrijf De Jong & De Wal en firma Knol. Volgens Anton Huitema van het Fryske Gea ging dat zonder problemen. Naar verwachting duurt de renovatie enkele weken.

De ark is na de dood van schrijver Rink van der Velde in 2001 nagelaten aan het Fryske Gea. Schrijvers krijgen op de boot de gelegenheid om in alle rust te kunnen werken.