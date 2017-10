Oudheidkamer in Weststellingwerf blijft bestaan

De Oudheidkamer van Weststellingwerf blijft definitief bestaan. Lang leek het erop dat de Oudheidkamer in Wolvega moest sluiten, maar dat gaat dus toch niet door. Met een nieuw beleidsplan heeft het bestuur het college van B en W en het bedrijfsleven ervan weten te overtuigen door te gaan met het geven van steun voor de komende drie jaar.

Bestuurslid Cees Bonnema is er erg blij mee: "Aan de ene kant is het een verassing dat het toch is gelukt om subsidie te krijgen. Aan de andere kant hebben we hard gewerkt aan het nieuwe beleidsplan en had ik hoop dat het goed zou komen." In het beleidsplan staat onder andere dat de Oudheidkamer er in korte tijd honderd leden bij heeft gekregen. Ook heeft het bestuur plannen voor een educatieprogramma, zodat meer jongeren naar het museum komen.

In de Oudheidkamer staan historische en waardevolle spullen uit de gemeente Weststellingwerf.