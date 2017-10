Werkstraf voor hardleerse man uit Drachten

Een man uit Drachten heeft een voorwaardelijke werkstraf van twintig uren gekregen omdat hij afgelopen zomer in een park zijn broek liet zakken. De man moet zich ook melden bij de reclassering en hij moet zich laten behandelen. Hij werd destijds in de boeien geslagen en meegenomen naar het bureau. Dat vond hij zelf nergens op slaan. De man had 17 jaar geleden ook al eens een boete gekregen voor eenzelfde soort vergrijp. De officier van justitie vond een stok achter de deur nodig om ervoor te zorgen dat het niet nog eens gebeurt. De rechter nam de eis voor een voorwaardelijke werkstraf over.