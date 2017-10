Rianne de Vries herstelt goed en gaat naar de wereldbeker

Rianne de Vries gaat meedoen aan de laatste twee wereldbekerwedstrijden shorttrack in Azië. De Vries brak in juli haar enkel, maar herstelt goed. Of ze alleen de aflossing mee schaatst of ook afstanden gaat rijden, is nog niet duidelijk. In tegenstelling tot de eerste twee wereldbekerwedstrijden in Boedapest en Dordrecht gaat Jorien ter Mors nu niet mee. Zij concentreert zich op het langebaanschaatsen. Van de Friezen zitten Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma, Ithzak de Laat, Dennis Visser en Suzanne Schulting weer bij de selectie.

Op 26 oktober zullen de shorttrackers voor een trainingskamp naar Japan. De eerste wereldbeker is in Shanghai in China van 9 tot en met 12 november en de tweede is in Seoul in Zuid-Korea van 16 tot en met 19 november. Daarna is duidelijk hoeveel rijders voor Nederland naar de Spelen in Zuid-Korea gaan.