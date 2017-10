5 vragen over jodiumpillen bij een kernramp

Een kernramp? Niemand zit daar op te wachten natuurlijk, maar het kan wel gebeuren en dan kan je maar beter voorbereid zijn. Met die gedachte stuurt de overheid tussen 10 en 25 oktober jodiumpillen naar 1,2 miljoen huishoudens in gebieden in Nederland die te maken kunnen hebben met een mogelijke kernramp. Ook de Zuidoosthoek van Fryslân komt daarvoor in aanmerking. Als mensen de tabletten in huis hebben, kunnen ze die in geval van nood meteen gebruiken, zo zegt de overheid. Maar wat doen die pillen nu precies en waarom krijgt niet iedereen ze thuisgestuurd? Vijf vragen en antwoorden over het hoe en wat.

Waarom krijgen niet alle Friezen jodiumpillen?

In onze provincie zijn de jodiumpillen alleen bestemd voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar in de gemeenten Heerenveen, Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Opsterland. In totaal gaat het daar om zo'n 26.500 minderjarigen. Zij krijgen de pillen omdat ze hemelsbreed binnen 100 kilometer van een kerncentrale wonen, in dit geval die in het Duitse Lingen, vlak over de grens bij Emmen. Jonge mensen hebben de grootste kans op schildklierkanker door radioactief jodium. Inwoners van Fryslân boven de 18 jaar lopen geen extra risico. Vrouwen die in verwachting zijn, horen wel bij die doelgroep, maar krijgen de tabletten niet toegestuurd van de overheid. Zij kunnen ze zonder recept kopen bij de apotheek of drogist, net zoals andere mensen die ze wel willen hebben (adviesprijs 2,95 euro). Op deze website kun je zien naar welke postcodes de pillen verstuurd worden.

Hoe werkt een jodiumpil eigenlijk?

In een jodiumpil zit de werkzame stof kaliumjodide. Dit middel beschermt de schildklier tegen radioactief jodium dat vrij kan komen tijdens een kernramp en kanker kan veroorzaken. Door het innemen van de pil raakt de schildklier vol met niet-radioactief jodium en is er geen plaats meer voor de radioactieve stof.

Wanneer moet ik een jodiumpil innemen?

Inname is alleen noodzakelijk bij een kernramp en als de radioactieve wolk jouw kant opkomt. De pillen werken trouwens alleen als ze op het juiste moment worden ingenomen, niet te vroeg en niet te laat. De overheid geeft daarom het goede moment aan en dat kun je in de gaten houden via NL-Alert, crisis.nl en radio en televisie.

Hoe lang zijn jodiumpillen houdbaar?

De tabletten zijn 10 jaar lang houdbaar, kijk voor de datum op de verpakking. Open de verpakking pas op het moment dat ze gebruikt moeten worden. Het is handig om de pillen op een makkelijk te onthouden plek te bewaren, bijvoorbeeld in het medicijnkastje bij de andere medicijnen.

Als ik een jodiumpil inneem, ben ik dan volledig beschermd?

Nee, dat is helaas niet het geval. De tabletten beschermen alleen tegen radioactief jodium en niet tegen andere radioactieve stoffen die tijdens een kernramp vrij kunnen komen. Ze werken minimaal 24 uur. Daarna is een radioactieve wolk vaak wel overgewaaid, maar bijvoorbeeld het drinkwater, vlees en groente kan ook besmet raken. De overheid zal daar dan aanvullende maatregelen voor nemen.

Uitgebreide informatie over de jodiumtabletten is te vinden op de website van de Rijksoverheid.