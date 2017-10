''Film 'Weg van Jou' zal Friezen wel aanspreken"

Nynke van der Ploeg uit Koudum was coproducent van de nieuwe Nederlandse speelfilm 'Weg van Jou', die onlangs in première ging. De film gaat over een ambitieuze vrouw die promotie wil maken, maar in plaats van in Rio de Janeiro een baan in Terneuzen krijgt.

Nynke komt helemaal niet uit de filmwereld, maar werd drie jaar geleden gevraagd. ''Ik woon nu in Zeeuws-Vlaanderen en een kennis van mij wilde daar graag eens een grote film opnemen. Zo ben ik erin gerold,'' vertelt ze in De middei fan Fryslân. ''Het voelt heel speciaal dat de film nu draait.'' De film is een romantische komedie. ''We hebben het initiatief genomen voor de film. Als producent ben je betrokken bij het hele proces: zowel bij de voorbereidingen als het zoeken naar fondsen voor de financiering. Maar je gaat ook op pad met de scenarioschrijver voor locaties. Daarnaast ben je ook betrokken bij de uitvoering, de productie. Ik ben vaak op de set geweest, leuk om van dichtbij te zien, en ik heb figuranten geregeld. Het creatieve proces is erg leuk om mee te maken.'' Ze is nu bezig om de film in België uit te brengen. Nynke denkt dat de film Friezen wel zal aanspreken. ''In Fryslân kunnen ze er net zo hard om lachen als hier in Zeeland. Het verhaal is voor Friezen heel herkenbaar en zou net zo goed in Fryslân opgenomen kunnen zijn.''