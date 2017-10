BSB Staalbouw uit Burgum is failliet

Het bedrijf BSB Staalbouw in Burgum is failliet. Werknemers worden maandagmiddag bijgepraat door curator Wouter Cnossen en dat betekent een faillissement. Dat er wat gaande is, was al sinds woensdag 18 oktober duidelijk. Rijkswaterstaat meldde toen dat het werk van BSB bij het opknappen van bruggen bij de zeesluizen van Farmsum stil legde.

Directeur Jan Pesie laat weten dat het komt door de klus van 8 september in Driel waarbij een duiker om het leven kwam. "Daardoor liepen de werkzaamheden drie weken vertraging op. Dat zorgde voor 1,5 miljoen euro extra kosten voor ons, die we niet op iemand konden verhalen. Daardoor konden we het financieel niet redden."

Vakbonden FNV en CNV praatten leden en andere werknemers eerder op de middag bij over de toekomst van de medewerkers. Volgens Jikkie Aalberts van CNV was de sfeer berustend. Er kwamen meer dan zestig mensen af op die vergadering. BSB Staalbouw was ook betrokken bij het ongeluk met een brugdek in Alphen aan de Rijn in 2015.