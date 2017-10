Vegan Streaker Peter Janssen zit vast in Japan

Activist Peter Janssen uit Stiens zit vast in een Japanse cel, omdat hij een dolfijnenshow verstoorde. Janssen staat bekend als Vegan Streaker en heeft al vaker vastgezeten vanwege zijn dierenactivisme. In Shirahama in Japan sprong hij samen met een andere activist in het water en hield een protestbord omhoog tegen het slachten van dolfijnen in Japan. De politie heeft beide actievoerders opgepakt. De Nederlandse ambassade zegt dat ze zullen proberen contact op te nemen met de politie om Janssen te kunnen spreken.