Werkstraf voor aanranden collega in Dokkumer ziekenhuis

Een man uit Peins heeft een werkstraf van 40 uur opgelegd gekregen, omdat hij een vrouwelijke collega in het ziekenhuis van Dokkum heeft aangerand. De vrouw werd in de spoelkeuken door de man betast. De man ontkent en zegt dat hij haar alleen maar heeft geholpen met het tillen van zware zakken. De rechtbank vindt dat er meer is gebeurd. De officier van justitie eiste een zwaardere werkstraf en voorwaardelijke celstraf. Dat vond de rechtbank echter te ver gaan, omdat de man niet eerder was veroordeeld. Hij moet het slachtoffer wel een schadevergoeding van €650 betalen.