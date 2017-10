Rechter legt afvaloven REC boete van €10.000 op

De afvaloven in Harlingen moet van de rechtbank een boete van €10.000 betalen. De REC krijgt de boete, omdat er in 2015 een storing niet werd opgemerkt en er in 2016 een andere storing te laat werd gemeld. Volgens de rechtbank is er geen sprake van kwade opzet. De storing had via de computer echter gemakkelijk nagegaan kunnen worden, zegt de rechtbank ook. Het systeem is inmiddels aangepast. Er komt nu automatisch een melding als er iets mis is in het desbetreffende systeem.

De rechtbank is tevreden over de genomen maatregelen. Daarom viel de boete de helft lager uit dan de aanvankelijke eis.