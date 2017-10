Persoon ernstig gewond bij auto-ongeluk Kollumerpomp

Op de Kwelderweg bij Kollumerpomp is maandagmiddag een ongeval geweest, waarbij één persoon ernstig gewond is geraakt. Volgens omstanders zou ook een shovel betrokken zijn bij het ongeluk. Het slachtoffer is door de brandweer uit de auto bevrijd en vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis in Groningen overgebracht. Er zaten nog vier andere personen in de auto. Een van hen is medisch onderzocht, de andere drie zijn er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Voor de hulpverlening is een traumahelikopter opgeroepen.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De Kwelderweg was afgesloten voor verkeer.