Ieder jaar Friese vertaling Boekenweekgeschenk

Er zou ieder jaar een Friese vertaling van het Boekenweekgeschenk moeten komen. Dat zegt Ad Peek, directeur van boekhandel Van der Velde in Leeuwarden. De Friese vertaling kan dan meeliften op het landelijke succes en bijvoorbeeld in het populaire televisieprogramma De Wereld Draait Door aan bod komen. Het is de eerste keer dat het Boekenweekgeschenk naar het Fries wordt vertaald. Het gaat om het boek 'Gezien de feiten' van de Belgische auteur Griet Op de Beeck. De vertaling, die 'Mei it each op de feiten' zal heten, wordt uitgegeven in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. Het boek wordt vertaald door Jetske Bilker.

Commissaris van de Koning Arno Brok is ook enthousiast. Volgens hem zou het ook mooi zijn als de Friese versie wordt gelezen door niet-Friestaligen. De Boekenweek vindt volgend jaar plaats van 10 t/m 18 maart. Iedereen die dan een boek koopt, ontvangt zowel het Friese als het Nederlandse Boekenweekgeschenk.