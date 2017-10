VIDEO: Topdrukte bij grasdrogerij Opeinde

''Drogerij met Ineke'', Veel boeren zullen haar kennen, de bedrijfsleider van Grasdrogerij Opeinde. Ze heeft het momenteel druk met het drogen van gras. ''Er komt 24 ton aan en morgen komt er nog zo'n lading. We hebben het verschrikkelijk druk'', vertelt Ineke Wiegersma. Het bedrijf krijgt gras van de boeren. ''Daar zit zo'n 80 procent vocht in en wij zorgen ervoor dat dit voor 95 procent gedroogd wordt.'' Het drogen vindt plaats in grote ronddraaiende buizen die met vuur worden verwarmd. ''Als bedrijfsleider moet ik ervoor zorgen dat de pijp rookt.'' Dat lukt aardig, want de pijp rookt 24 uur per dag. De pijp en natuurlijk ook de rook zijn een herkenningspunt voor mensen in de buurt van de grasdrogerij. ''Je ruikt de lekkere grasgeur, een zoete geur die vrijkomt bij het drogen.''

Waarom wordt gras gedroogd?

''Dan kun je het beter bewaren. Anders komt er schimmel of broei in. Boeren willen het gras hebben als wintervoer voor de koeien of als opfok voor jonge kalfjes.'' Elke boer krijgt zijn geleverde gras terug. ''Gegarandeerd. Er komen briefjes op met de naam en woonplaats van de boer.'' Sommige krijgen het in pakketjes terug, of in zakjes of als hooibaal. Wat de boer maar wil.

In de Hea!-aflevering van maandag zit de reportage over de grasdrogerij.