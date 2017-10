Schepen Strontrace van start in Workum

Het begin van de herfstvakantie is ook altijd de start van de Strontrace in Workum. Dit cultuurhistorische evenement trekt ieder jaar duizenden bezoekers. Schippers varen van Workum naar Amsterdam en Warmond. Dit doen ze zonder motor, dus op het zeil. Voornamelijk de start is bijzonder, omdat de schippers zeilend weg moeten varen, of, als er geen wind is, gebruik moeten maken van een boom of het publiek moeten vragen om met een touw om de middel het schip te trekken vanaf het jaagpad. Reid de Jong spreekt bij de start zijn legendarische woorden ''en nu oprotten'', waarop het startschot volgt.

Doel van de wedstrijd is om als eerste schip weer terug te keren.