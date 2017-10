Drukte bij hulpdiensten door drank en drugs

Drank en drugs hebben de hulpdiensten het afgelopen weekend veel werk bezorgd. Een 61-jarige scooterrijder uit Leeuwarden ging onderuit op de Willemskade. De man werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek al snel dat hij te veel drank op had. Op de Willemskade lag een 29-jarige Leeuwarder op de grond, omdat hij te veel GHB had ingenomen. Hij is na controle door ambulancemedewerkers thuisgebracht. Een 23-jarige vrouw uit Almere werd in de Valeriusstraat in haar eigen braaksel aangetroffen. De vrouw had te veel gedronken. Een vriendin heeft haar thuisgebracht.